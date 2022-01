Rimini Calcio, prova di forza della capolista: Lentigione battuto 2-0

Sport

Rimini

| 16:23 - 23 Gennaio 2022

Piscitella spiazza il portiere e raddoppia (foto Venturini). In gallery il primo penalty di Gabbianelli e il fallo da rigore su Tomassini.



Il Rimini Calcio riscatta la sconfitta sul campo del Ghiviborgo, espugnando la Immergas Green Arena e superando 2-0 l'inseguitrice Lentigione, scivolata a -6 benché con una partita da recuperare. Un Rimini solido e concreto, che per lunghi tratti del primo tempo ha condotto le danze, resistendo alle fiammate del Lentigione, trascinato da Staiti. Dopo una prima frazione con poche occasioni, la migliore capitata ad Haveri, autore di un destro dal limite dell'area respinto dalla traversa, il Rimini colpisce nella ripresa per due volte su rigore. Al 60' mani di Rossini in area e trasformazione vincente dal dischetto di Gabbianelli, cinque minuti dopo è Tomassini ad essere atterrato in area da Sorzi in uscita bassa. Gabbianelli lascia l'esecuzione a Piscitella, ugualmente impeccabile nella trasformazione. Nel finale Sorzi con una grande parata toglie dall'incrocio la punizione del possibile 0-3 di Gabbianelli, mentre Marietta mantiene inviolata la porta opponendosi a Formato.



Lentigione - Rimini 0-2



LENTIGIONE (4-3-1-2): Sorzi - Iodice, Zagnoni, Rossini, Agyemang - Bouhali (71' Canrossi), Martino, Staiti (76' Remedi) - Caprioni - Adusa (71' Sala), Formato.

In panchina: Galeazzi, Casini, Carpio, Bonetti, Tarantino, Sanat.

All. Serpini.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Deratti (74' Kamara), Pietrangeli, Panelli, Haveri - Greselin (74' Pari), Tanasa, Tonelli - Gabbianelli (89' Andreis), Tomassini (66' Mencagli), Piscitella (76' Ferrara).

In panchina: Piretro, Carboni, Contessa, Germinale.

All. Gaburro.



ARBITRO: Agostoni di Milano.

RETI: 60' rigore Gabbianelli, 66' rigore Piscitella.

AMMONITI: Deratti, Agyemang, Sorzi, Mencagli.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 1'pt, 5' st.