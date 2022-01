Covid Rimini: deceduto 64enne, in regione 23 morti

Attualità

Rimini

| 15:13 - 23 Gennaio 2022

Bollettino Covid 23 gennaio 2022.



Un nuovo decesso di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese, si tratta di un 64enne. In regione in totale 29 decessi, età media 85 anni.



Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono 12 i pazienti in terapia intensiva, in regione risalgono a 152 (+10). Sul totale, 91 (+7) non sono vaccinati e 61 (+3) sono vaccinati. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid aumentano a 2542 (+75).



I nuovi casi nel riminese sono 1.839. In settimana 11.779 casi, media 1683, simile alla scorsa settimana (1728) benché in leggero calo. In regione 19.630 nuovi casi su 61.590 tamponi eseguiti.