Calcio D: il Ravenna sorride (3-1), il Forlì piange (0-2). La classifica

Sport

Rimini

| 16:43 - 23 Gennaio 2022

Foto Venturini.

Riparte, sia pure “zoppicante”, il campionato di serie D con la disputa dell’ultima giornata del girone d’andata. Nel Girone D il Rimini si tiene alle spalle il Lentigione (mercoledì i reggiani in recupero sul campo del Fanfulla), il Ravenna non molla, il Forlì' cade in casa con la Correggese. Rinviato il match delal Sammaurese.

I RISULTATI

Bagnolese-Aglianese rinviata

Forlì-Correggese 0-2 (43' Simoncelli, 61' rig. Calì)

Lentigione-Rimini 0-2 (60' rig. Gabbianelli, 66' rig. Piscitella)

Prato-Fanfulla 1-0 (73' Angeli)

Progresso-Borgo S.Donnino rinviata

Ravenna-Ghiviborgo 3-1 (5' Guidone, 44' Bongiorni, 50' Calì, 55' Belli)

Sammaurese-Real Forte Querceta rinviata

Sasso Marconi-Alcione Milano 1-2 (3' Jassey, 37' Manuzzi, 92' Pio Loco)

Seravezza P.-Athletic Carpi 1-0 (71' Rodriguez)

Tritium-Mezzolara rinviata



CLASSIFICA

Rimini 45, Ravenna 40, *Lentigione 39; *Mezzolara 31; *Aglianese, Correggese 30; *Sammaurese 28; Athletic Carpi, *Seravezza, Alcione 24; Prato 23; *Real Forte Querceta 21; Sasso Marconi 20; Bagnolese 19; **Fanfulla 18; **Forlì 18; *Ghiviborgo 17; *Tritium, *Progresso 16; **Borgo San Donnino 14

* una partita in meno