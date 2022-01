Calcio D, Lentigione-Rimini 0-2. Mister Gaburro: 'Prestazione figlia del ko di mercoledì'

Sport

Rimini

| 19:40 - 23 Gennaio 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Prova di forza del Rimini sul campo del Lentigione dove è passato per 0-2 mandando un bel segnale alle avversarie dopo il capitombolo inatteso sul campo del Ghivizzano. Nel dopo partita il tecnico della squadra biancorossa Marco Gaburro elogia la sua squadra. “L'approccio mentale è stato ottimo, abbiamo giocato con mentalità dopo l'incidente di mercoledì che ci ha dato la rabbia giusta – dice il tecnico –.. La prestazione è stata importante. Il primo tempo è stato di livello alto per merito di entrambe le squadre che hanno svolto ottimamente la fase difensiva. Era una partita non facile per noi da questo punto di vista per il tipo di calcio del Lentigione: Gabbianelli e Piscitella hanno svolto un importante lavoro dentro il campo, cosa che non sono abituati a fare; in questa maniera con Tonelli, Greselin e Tanasa siamo riusciti a coprire bene le vie centrali che sono il punto forte del Lentigione, li abbiamo fatti giocare più sui terzini accettando anche anche i duelli suegli esterni e a questo proposito sia Haveri che Deratti hanno svolto al meglio il loro lavoro. In questo contesto bisognava trovare la giocata, il colpo. Direi, che se mezza occasione c'è stata è stata la nostra. Queste sono partite in cui bisogna trovare l'episodio importante e sui due rigori siamo stati bravi a segnarli e a realizzarli. E' stata la partita che mi aspettavo in relazione al campo di dimensioni ristrette, le uniche volte in cui c'era spazio era per capolgimenti di fronte o situazioni in cui sui rubava palla e si ripartiva”.

L’allenatore del Lentigione, Cristian Serpini, commenta: “La mia squadra ha fatto una buona partita contro una grande avversario. Mi dispiace aver perso, ma non ho rammarico. Le decisioni arbitrali? Non le commento. Guardo piuttosto agli errori che abbiamo commesso e che dobbiamo analizzare per migliorare. In ogni caso è stata un gran bella partita tra due squadre che giocano bene a calcio".