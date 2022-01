Calcio RSM, Antonio Lentini è il nuovo attaccante del Tre Fiori

Sport

Repubblica San Marino

23 Gennaio 2022

Antonio Lentini.

Si chiama Antonio Lentini e arriva al Tre Fiori per rinforzare il reparto d’attacco. Punta centrale classe 1996, l’attaccante palermitano si presenta a San Marino con “tanta voglia di giocare e di fare molti gol” dopo aver trascorso la prima parte di stagione nella serie B bulgara. Lentini ha giocato tanti anni in Sicilia, in forza a squadre di serie D e di Eccellenza, poi ha deciso di mettersi in gioco lasciando l’Italia e dopo la breve parentesi in Bulgaria è salito sul Titano e ha già iniziato ad allenarsi agli ordini del tecnico gialloblù Sperindio.

Come è stato il primo impatto a San Marino?

“Molto buono: qua è un paradiso. Mi sono trovato subito bene con il gruppo, con il mister e il preparatore. Mi piace come ci alleniamo e non vedo l’ora di scendere in campo per dimostrare tutto quello che posso dare a questa squadra. Penso che ci siano tutti i presupposti per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Che esperienza è stata in Bulgaria?

“Per me molto importante, perché ho potuto confrontarmi con un campionato professionistico di buon livello. Sul campo nessun problema, anzi, mi sono trovato benissimo. La cosa complicata è stata superare il problema della lingua, anche perché l’interprete promesso non è mai arrivato e devo dire grazie ad un compagno brasiliano se sono riuscito comunque a farmi intendere. Purtroppo però non potevo continuare così per molto tempo e ho deciso di lasciare la Bulgaria. Grazie ad un amico comune ho conosciuto i dirigenti del Tre Fiori: l’accordo è arrivato subito e da un paio di settimane mi alleno con i nuovi compagni”.

Che tipo di attaccante è Antonio Lentini?

“Sono una prima punta centrale, mi piace tanto attaccare la profondità e fare gol, ma sono anche un giocatore che non si tira indietro quando c’è da lottare e quando c’è bisogno di aiutare i compagni anche nella fase difensiva, ad esempio su punizioni e calci d’angolo”.

Ti sei dato degli obiettivi per questa stagione?

“Dopo un mese e mezzo senza partite ho tantissima voglia di giocare. Sono qui per segnare tanti gol e credo di potercela fare. Sono arrivato in una squadra che ha ambizioni di vertice e ha un organico che li può centrare, quindi a me spetterà il compito di concretizzare il lavoro della squadra e di vincere: insomma quello che piace fare a me"