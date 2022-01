A Novafeltria un nuovo centro sportivo con palestra, piscina e campi da tennis

Attualità

| 21:20 - 22 Gennaio 2022

Campo da calcio di Novafeltria.

Un nuovo centro sportivo per il comune di Novafeltria, nell'area dove sorge attualmente il campo da calcio, formato da una palestra e da una nuova piscina, ma anche da campi da tennis e da paddle, un campo polivalente e un anfiteatro per eventi ricreativi e culturali. Lo annuncia l'amministrazione comunale, a seguito di un incontro avvenuto ieri (venerdì 21 gennaio) con l'amministrazione provinciale. "Si tratta di un intervento che andrà ad integrarsi nella più ampia progettualità di rigenerazione urbana prevista dal Comune di Novafeltria per la riqualificazione dell’intera area del campo sportivo al centro del paese", spiega l'amministrazione comunale novafeltriese. "Si tratta di un intervento strategico già inserito nel programma elettorale e nelle linee programmatiche di questa amministrazione che sarà non solo funzionale alla scuola ma a tutta la popolazione dell’Alta Valmarecchia", prosegue la nota. Il nuovo centro sportivo, facilmente raggiungibile a piedi e anche attraverso i mezzi pubblici (attraverso il nuovo hub alla vecchia stazione), rappresenta per il comune un'opportunità di valorizzazione del territorio e delle attività commerciali.