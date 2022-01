Ghettoquarantasei solidale: un ricco menù renderà felici le famiglie in difficoltà

Attualità

VillaVerucchio

| 17:30 - 22 Gennaio 2022

I volontari della Croce Rossa.

In Valmarecchia tornano le cene solidali della Croce Rossa Italiana, in aiuto delle famiglie in difficoltà. lunedì 24 gennaio lo staff del Ghettoquarantasei di Villa Verucchio, nel giorno di chiusura del locale, preparerà oltre 100 menù che Croce Rossa Italiana confezionerà e distribuirà, tra la Valmarecchia e Riccione. Le pietanze distribuite, dalle ore 19, saranno lasagne alla bolognese, fesa di tacchino e misticanza di verdure fresche con glassa balsamica. "Siamo felici di partecipare a questa iniziativa - spiega Paolo Gabriele del Ghettoquarantasei - e di dare un aiuto in un periodo in cui non sia ha più niente da vincere e nulla da perdere, cercando anche di insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti il valore del rispetto dell'essere umano".