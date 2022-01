Vela: Lega Italiana riparte con i Campionati d'area. Qualificazioni a Rimini

Sport

Dopo i due anni difficili per la pandemia, la Lega Italiana Vela riparte con un programma di attività con l'obiettivo di tornare alla normalità. Il calendario 2022 presenta due Campionati d'area, il Campionato del Tirreno per Club sugli Este 24, il 12-13 marzo presso il Circolo Nautico Guglielmo Marconi a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma, ed il Campionato dell'Adriatico per club sui J70, il 23-24 luglio a Rimini presso lo Yacht Club Rimini. I due eventi consentiranno di selezionare i team che accederanno al Campionato Italiano Assoluto per club in calendario sempre a Rimini dal 23 al 30 ottobre. Dall'evento che assegna lo scudetto verranno scelti i club che parteciperanno alla Sailing Champions League. "Quest'anno - commenta il presidente della Liv, Roberto Emanuele de Felice - è nostra intenzione dare evidenza ad una manifestazione che, per la prima volta, vedrà assegnare un titolo italiano Giovanile e un titolo italiano Femminile. Anche per questo evento saremo ospiti dello Yacht Club Rimini il primo fine settimana di ottobre. Invitiamo sin da ora tutti i club a formare i propri equipaggi per questi appuntamenti".



Confermata anche la partnership con la LegaVela Servizi che anche per la stagione 2022 metterà a disposizione della Lega Italiana Vela la flotta J70 in occasione del tre appuntamenti in programma a Rimini. I club aderenti alla Lega Italiana Vela si incontreranno il 31 gennaio alle 18.30 a Roma per l'Assemblea annuale in occasione della quale si procederà anche all'elezione delle cariche sociali. "Estendiamo l'invito a partecipare all'Assemblea anche quei club che ancora non hanno preso parte alla nostra attività, certi che questo incontro possa rappresentare un momento di confronto e crescita per tutti", conclude de Felice.