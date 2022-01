Zannoli, l'insegnante a digiuno contro il Green Pass alla manifestazione di Libertà Rimini

Attualità

Rimini

| 15:52 - 22 Gennaio 2022

Diego Zannoli.

"Sono molto debole e provato nel fisico, non so quanto potrò resistere ancora ma andrò avanti". Così Diego Zannoli, l'insegnante riminese che da 11 giorni è in sciopero della fame, per protestare contro la normativa legata al Green Pass e l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50. Zannoli cura le proprie pagine social aggiornando sulla sua forma di protesta. "Chiedo di essere urgentemente ascoltato dalle associazioni, dal governo, dalla chiesa e da tutti i cittadini italiani", ribadisce. Oggi (sabato 22 gennaio) Zannoli parteciperà alla mobilitazione del movimento Libertà Rimini all'arco d'Augusto "per un breve momento di preghiera e condivisione". Zannoli evidenzia: "Sono un po' debole nel fisico ma sempre più forte nello spirito, deciso a continuare in questa azione non violenta. In tanti vi siete uniti nella preghiera, alcuni anche con il digiuno, oggi in particolare una persona a me molto vicina ha cominciato a digiunare".