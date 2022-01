Covid: stop tamponi per sanitari positivi e asintomatici, la regione frena

Attualità

| 15:46 - 22 Gennaio 2022

Qualsiasi decisione sulle modifiche dello screening anti Covid mediante tampone agli operatori sanitari asintomatici è sospesa. Lo precisa l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaelle Donini. "La pandemia continua a rappresentare un'emergenza. E la sicurezza di medici e operatori socio-sanitari viene al primo posto, a loro tutela, ma anche a tutela dei malati e delle persone con cui vengono quotidianamente a contatto – sottolinea l'assessore regionale -. Per questo, ogni decisione sulle modifiche dello screening mediante tamponi in assenza di sintomi è sospesa. Considero fondamentale avviare prima un confronto con gli operatori stessi per una valutazione più approfondita e nel merito della problematica". Nelle ultime ore si è aperto un dibattito relativo alla possibile sospensione dello screening anti covid mediante tamponi, in assenza di sintomi, per il personale sanitario.