Addio Caliope Fabbri, storico veterinario ed ex sindaco di Maiolo

Attualità

Novafeltria

| 15:31 - 22 Gennaio 2022

Calliope Fabbri (foto dalla pagina Facebook).



La comunità dell'Alta Valmarecchia piange la scomparsa di Caliope Fabbri, storico veterinario dell'Ausl originario di Novafeltria e residente a Maiolo, deceduto ieri (venerdì 21 gennaio) dopo una tenace lotta contro un male incurabile. Fabbri, 68 anni, lascia la moglie Maria Lucia e i figli Maddalena e Matteo. Stimato per la sua grande professionalità e umanità, è stato veterinario - libero professionista e poi assunto dall'Ausl, ha ricoperto il ruolo di responsabile sanitario dell'allevamento di polli alla Cavallara di Maiolo (allevamento oggi dismesso) e si è impegnato in prima persona, per la comunità di Maiolo, come sindaco, dal 1995 al 1999. L'attuale primo cittadino, Marcello Fattori, lo ricorda così: "Una persona buona, disponibile al 100% nei confronti del prossimo. Si spaccava in quattro per aiutare chi aveva bisogno. La sua vicinanza alla gente ha fatto la differenza". Il funerale sarà celebrato lunedì (24 gennaio), alle 14.30, presso la Chiesa di Novafeltria. Il rosario sarà officiato domani (domenica 23 gennaio) alle 20.30. Le redazione di altarimini.it porge le proprie condoglianze alla famiglia di Caliope Fabbri.