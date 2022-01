Camion gru si ribalta e trancia cavi elettrici: rami cadono e danneggiano auto

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:31 - 22 Gennaio 2022

Il camion gru ribaltato.



Una pattuglia della Polizia locale Valmarecchia è intervenuta questa mattina (sabato 22 gennaio) intorno alle ore 9,30 in via Ciceruacchio, angolo via Daniele Felici (zona stazione), in seguito al ribaltamento di un camion-gru. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto – fortunatamente senza conseguenze per le persone – l’autocarro con gru stava scaricando i ponteggi per l’allestimento di un cantiere edile quando, per cause in via di accertamento, si è rovesciato danneggiando la recinzione dell’abitazione da ristrutturare.



Il braccio della gru, inoltre, ha tranciato alcuni cavi della linea elettrica, finendo poi per abbattersi sui rami di un albero che a loro volta sono caduti su un’auto in sosta in via Daniele Felici, rimasta danneggiata.



Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e chiuso alla circolazione le due strade, sono intervenute le squadre dell’Enel per il ripristino della linea elettrica e i Vigili del Fuoco. Nel frattempo sono giunte sul posto anche due autogru per il recupero del camion rovesciato.