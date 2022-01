Visita dell'assessore Caldari alle ragazze della Ginnastica Riccione

Sport

L'assessore Stefano Caldari con le ragazze della Ginnastica Riccione.



L’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Stefano Caldari, in vista dell’inizio del Campionato Italiano di ginnastica artistica di serie A2 (la prima tappa sarà il 12 febbraio ad Ancona), fa a livello personale e a nome dell’amministrazione comunale gli in bocca al lupo alla squadra della Ginnastica Riccione. “Innanzitutto credo sia corretto fare un grande in bocca al lupo alle ragazze, che rappresentano ai massimi livelli nazionali la città di Riccione - va subito al punto Caldari -. Un’eventuale promozione in A1 porterebbe lustro alla nostra città e ci renderebbe contenti come amministrazione perché sarebbe un riconoscimento anche degli sforzi fatti in questi anni per aiutare lo sport riccionese. Con la Ginnastica Riccione abbiamo poi un rapporto privilegiato, riteniamo la ginnastica uno sport di primaria importanza, soprattutto a livello giovanile perché la crescita delle bambine e dei bambini tramite la pratica sportiva è l’aspetto più importante, mentre nelle prime squadre si concentrano tifo e passione. Vorrei ringraziare il presidente Francesco Poesio per il grande lavoro fatto sia come organizzatore di eventi che in qualità di patron di questa squadra che sta portando Riccione ai massimi livelli. Ci auguriamo sia una stagione importante”.