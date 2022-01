Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, ecco le nuove nomine

Sport

Repubblica San Marino

| 13:13 - 22 Gennaio 2022

Giuseppe Ragini.

Continuano in senso al Cons le nomine dei presidenti della varie federazioni sportive.



FEDERAZIONE JUDO LOTTA AIKIDO Il nuovo presidente della federazione sammarinese Judo Lotta Aikido è Giuseppe Ragini. L’assemblea federale lo ha nominato per acclamazione quale successore di Marino Antimo Zanotti, che lascia la presidenza dopo 13 anni.

Eletti, all’interno del consiglio federale, i membri Monica Moroni, Sabrina Gilia, Massimiliano Miscia, Gabrio Perna e Mirco Marinoni Buzzella.

Le cariche saranno assegnate in occasione del primo direttivo.



TIRO A VOLO L’assemblea della Federazione Sammarinese Tiro a Volo, riunitasi ieri sera, ha eletto il consiglio direttivo in carica per il prossimo triennio. Alla guida della Federazione è stato confermato Adriano Felici, nominato per acclamazione.

Insieme a lui sono stati eletti nel consiglio federale Maurizio Agostini, Gian Nicola Berti, Manuel Micheloni e Giuliano Toccaceli.

Le cariche saranno assegnate nel corso del primo direttivo.



VELA L’assemblea ordinaria della Federazione Sammarinese Vela, chiamata ad eleggere il direttivo per il ciclo olimpico 2022-2024, ha confermato Marino Federico Fattori alla presidenza per acclamazione.

Eletti per acclamazione anche i membri del consiglio federale: Carlo Daniele, Lorenzo Parma, Martina Tosi e Tommaso Valentini.