Da Santarcangelo a Novafeltria, gli appuntamenti di inizio 2022 del Centro per le famiglie

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:10 - 22 Gennaio 2022

Foto di repertorio.



Sono particolarmente numerosi gli appuntamenti del Centro per le Famiglie in programma fino a maggio. Dagli incontri per neo genitori a quelli dedicati a famiglie con bambine e bambini più grandi, dalle proposte rivolte a genitori separati o in via di separazione ai laboratori per sostenere la relazione con i propri figli, sono davvero tante le iniziative organizzate dal Centro per le Famiglie sul territorio della Valmarecchia, che proseguiranno fino a maggio.



Gli incontri in diretta streaming dedicati a genitori di ragazzi adolescenti dal titolo “Genitori un mestiere da grandi” partono la settimana prossima: il 25 gennaio Federica Mussoni interviene sul tema della socializzazione in adolescenza tra solitudine e popolarità, mentre l’8 febbraio è la volta di Chiara Conte con “Questa casa non è un albergo: equilibrismi tra autonomia e regole nella relazione tra genitori e figli adolescenti”. Il 22 febbraio è invece in programma l’intervento di Samuele Bedetti dal titolo “L’adolescente nella sfida di gestire le sue emozioni: sapersi pensare per arrivare a conoscere meglio sé stessi e gli altri”, mentre l’iniziativa proseguirà nel mese di marzo con due serate che vedranno la partecipazione di Matteo Stievano e Caterina Rivola.



Il Centro per le Famiglie Valmarecchia, in collaborazione con quello di Rimini, organizza inoltre un gruppo rivolto ai genitori separati o in via di separazione, per confrontarsi su come genitori e figli possano affrontare il cambiamento della famiglia e offrire sostegno e strumenti opportuni. Gli incontri si svolgeranno il 7, 14, 21 e 28 febbraio e il 7 e 14 marzo dalle ore 18 alle ore 20 presso il Centro per le famiglie Valmarecchia o in modalità on line.



Si rivolge invece ai neo genitori il corso di massaggio neonatale che si svolgerà dal 1° febbraio al 1° marzo, tutti i martedì alle ore 10, presso il centro parrocchiale “Giovanni Paolo II” (via Morigi 305), a cura di un insegnante AIMI, l’Associazione italiana massaggio infantile.



Una serie di laboratori attendono i bambini e i loro genitori fino ad aprile: per il mese di febbraio si segnala nello specifico “Sorprese d’inverno” in programma l’8 febbraio alle ore 16,30 presso il palazzo ex Sip di Novafeltria e il 14 febbraio, stesso orario, alla biblioteca Mulino Sapignoli di Poggio Torriana per bambini 12-24 mesi. Sono invece in programma il 28 febbraio (ore 16,30) al centro civico di Villa Verucchio letture e piccoli giochi in biblioteca dal titolo “Piccoli artisti tra le storie”, per bambini 18/36 mesi.



Per bambine e bambine dai 3 ai 10 anni d’età, accompagnati dai genitori, sono invece in programma i seguenti appuntamenti (ore 16,30): mercoledì 2 febbraio “La macchina della memoria” al Centro civico di Villa Verucchio, per bambini in età 5-6 anni, mentre giovedì 3 febbraio è la volta di “Le mani parlanti: creo con poco, gioco per sempre!” presso il palazzo ex Sip di Novafeltria, per bambini in età 4-6 anni. L’iniziativa prosegue lunedì 7 febbraio con “Ehi bolla, dove vai?” alla biblioteca Mulino Sapignoli di Poggio Torriana, per bambini in età 3-4 anni, mentre lunedì 14 febbraio si prosegue con “Pianta, proteggi, cresci: crea il tuo terrario in un barattolo di vetro riciclato” presso il centro parrocchiale “Giovanni Paolo II” di Santarcangelo, per bambini in età 4-6 anni.



Nel frattempo continua l’attività dello Sportello Informafamiglie presso le sedi di Santarcangelo, Villa Verucchio e Novafeltria, con l’intento di offrire alle famiglie con minori l’opportunità di ricevere informazioni utili per rispondere alle necessità di cui hanno bisogno. Si affianca poi il servizio di consulenza educativa genitoriale rivolto agli adulti per orientarsi con fiducia nella relazione con bambini e adolescenti grazie al supporto di uno psicologo e quello di mediazione familiare, uno spazio per i genitori che affrontano la separazione o il divorzio, nel quale è possibile trovare insieme accordi opportuni per sé e per i propri figli, relativi alla nuova organizzazione familiare. Proseguono infine i laboratori di aiuto allo studio e i corsi di accompagnamento alla nascita per le mamme in gravidanza, in collaborazione con il Consultorio familiare.



Sportelli Informafamiglie&Bambini Valmarecchia:



Sede di Santarcangelo

Orari di apertura al pubblico

Lunedì e giovedì 8.30 - 12.30 e 15.00 - 18.00

Mercoledì e venerdì 8.30 - 12.30

Piazzale Esperanto 6 (Stazione F.S.)

tel. 0541/624.246



Sede di Villa Verucchio

Orari di apertura al pubblico

Primo e terzo martedì del mese 9.00 - 12.00

Centro civico Piazza Europa 1

Tel. 0541/671.986



Sede di Novafeltria

Orari di apertura al pubblico

Primo e terzo martedì del mese 9.30 - 12.00

Palazzo ex Sip via Saffi 81

cell. 329/2307252