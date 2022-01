Calcio, Lentigione-Rimini. Gaburro: 'Sfida da affrontare con la rabbia giusta'

Sport

Rimini

| 14:16 - 22 Gennaio 2022

Marco Gaburro.

Riscatto. E' la parola d'ordine in casa Rimini dopo l'inopinato scivolone sul campo del Ghiviborgo maturato incredibilmente in pieno recupero e alla vigilia dello scontro al vertice contro il Lentigione di domenica in terra emiliana (la squadra di Gaburro è a +3, ma gli avversari devono recuperare - mercoledì prossimo - il match di Lodi contro il Fanfulla).La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).

“Dal punto di vista mentale il fatto di giocare subito è molto positivo – dice il tecnico Gaburro – ma non è una sfida decisiva visto che ce ne saranno altre 20 poi. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di fare bene e di vincere, senza fare calcoli”.

Ritornando alla sconfitta in terra toscana, il tecnico commenta: “Sono partite che se le giochi dieci volte ne perdi una. Se tiri tante volte in porta e non fai gol è un limite. Lo stesso vale per le situazioni subite: se prendi due gol su tre azioni significa che c'è qualcoda che non è andato per il verso giuasto. Ad esempio, sul primo gol loro, eravamo schierati in undici. Abbiamo riacciuffato il match al 90°, non puoi farti il gol quasi da solo. Non abbiamo subito neanche un contropiede. Il secondo è più clamoroso come incidente, il primo come squadra. Vuol dire che sei molle di squadra”.

Oltre ad Haveri, acciaccato, ha cambiato altre tre pedine tra cui i diffidati Panelli e Tanasa. Lo rifarebbe?

“Certamente, per esperienza so che quando si è diffidati è difficile essere all'altezza della situazione e si pensa a non prendere l'ammonizione. Siccome ho una rosa competiva e giocatori validi, preferisco dare possibilità di giocare a chi so che darà il cento per cento.Chi ha visto la partita sa che abbiamo fatto meglio rispetto ad altre trasferte in cuii abbiamo portato a casa l'intera posta, avremmo potuto vincerla, purtroppo non lo abbiamo fatto commettendo errori davanti e in fase difensiva. Sono ancora arrabbiato. Non è stata una prestazione sotto tono dal punto di vista del gioco, ma mentalmente. Siamo stati anche troppo belli, bisognava badare più al sodo, essere più cinici nelle situazioni. Se hai tante palle gol e gli avversari solo un paio e finisce 2-1, significa che per concentrazione, cattiveria agonistica, consapevolezza dell'importanza del risultato non siamo stati all'altezza. Bisogna fare mea culpa e basta".

Che partita sarà quella col Lentigione?

“Deve prevalere la voglia di imporsi, sarà una gara a viso asperto che non signigica scriteriata. L’arbitro dovrà essere bravo nel dirigere, ma anche nell’interpretare la partita perché ci saranno molti contatti su un campo piccolo, in sintetico. Noi dobbiamo arrivare con la rabbia giusta”.

Un solo assente, il trezino classe 2003 Lo Duca, squalificato. Al suo posto giocherà il nuovo arrivato Deratti. Rientra Tanasa a centrocampo, probabilmente Andreis. In avanti ballottaggio Mencagli-Tomassini.