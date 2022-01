Rimini, rinviata a data da destinarsi la serata di gala del motociclismo

Sport

Rimini

| 13:00 - 22 Gennaio 2022

Caschi d'oro di Motosprint.

É stata rinviata a data da destinarsi, a causa dell'attuale situazione pandemica, la cerimonia dei caschi d'oro di Motosprint, in programma il 25 gennaio al teatro Galli di Rimini. L'assessore allo sport del comune di Rimini, Moreno Maresi, conferma la volontà di calendarizzare una nuova data "non appena la situazione generale sarà più favorevole". Il comunicato ufficiale di Motosprint parla di "annullamento dell'edizione 2022" e slittamento al prossimo anno, poi di rinvio a data da destinarsi. Si vedrà.



"È un appuntamento infatti a cui teniamo e che non vogliamo perdere, per il forte richiamo nazionale e internazionale che porta con sé e per il valore aggiunto che darebbe alla nostra città", spiega Maresi. Rimane invece in programma tra fine novembre e inizio dicembre l'Assemblea generale della Federazione internazionale motociclistica, che porterà al Palacongressi di Rimini 115 Federazioni nazionali di Motociclismo e 800 delegati da tutto il mondo.