Al Cinema Tiberio con Jewels ritorna la grande danza in diretta

Eventi

Rimini

| 12:43 - 22 Gennaio 2022

Ingresso del cinema Tiberio di Rimini.



Al Cinema Tiberio di Rimini ritorna la grande danza in diretta via satellite dal Teatro Bolshoi di Mosca: domenica 23 gennaio 2022 alle ore 16 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) è in programma Jewels, balletto in tre atti con coreografie di George Balanchine su musiche di Fauré, Stravinsky e Tchaikovsky, con il corpo di ballo, i solisti e le Etoiles del celebre teatro moscovita tra le quali Svetlana Zakharova, Evgenia Obraztsova e la “new entry”, l’italiano Jacopo Tissi.



Smeraldi per l’eleganza e la raffinatezza di Parigi, rubini per la velocità e la modernità di New York e diamanti per una San Pietroburgo imperiale. Tre scene scintillanti accompagnate dalla musica di tre compositori essenziali, caratterizzano gli stili delle tre scuole di danza che hanno contribuito a rendere George Balanchine una leggenda del balletto moderno.



Questo trittico è stato ispirato dalla visita di Balanchine al famoso gioielliere Van Cleef & Arpels sulla Fifth Avenue di New York e creato come omaggio alle città e alle scuole di danza di Parigi, New York e San Pietroburgo che hanno avuto un impatto vitale sul venerato carriera di coreografo.



L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.