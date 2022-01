A Poggio Torriana per la Giornata mondiale dell'Educazione, lancio del progetto ‘It's for you'

| 11:57 - 22 Gennaio 2022

Il Comune di Poggio Torriana, dopo aver aderito al Manifesto della Comunicazione Istituzionale Interculturale per gli enti e i comunicatori pubblici, ha partecipato alla prima edizione del Premio Narrazioni Comuni, correlato alla valorizzazione dei contenuti del Manifesto, indetto dalla Regione Emilia_Romagna e ANCI Emilia Romagna.

La progettazione è stata curata dall’associazione culturale quotidianacom, partner della candidatura e dall'assessorato ai Giovani del Comune, realizzando un articolato e originale piano di attività dal titolo IT’S FOR YOU.

Il progetto è stato premiato tra le prime due progettualità classificate e verrà realizzato entro giugno 2022 dall’associazione quotidianacom in collaborazione con l’assessorato ai Giovani.



Il progetto si propone come obiettivo l’individuazione di campi semantici condivisi - le parole e le immagini non viaggiano mai da sole, fanno sempre parte di un discorso più ampio, dove le problematiche possono generarsi dai rapporti tra culture (tra storie, religioni, tradizioni, lingue) - e si prefigge di oltrepassare i recinti convenzionali della comunicazione attraverso la funzione rigeneratrice del gesto artistico creativo, cercando di tener fede all’impegno che si assume: il superamento del tradizionale linguaggio istituzionale (e la rigenerazione dei canali utilizzati per la comunicazione) che sovente non sempre è così pronto a intercettare le mutazioni relative alla complessa tematica della comunicazione.



L’iniziativa è organizzata nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e si propone la valorizzazione del ruolo strategico della comunicazione pubblica interculturale all’interno di pratiche di informazione, ascolto, confronto e partecipazione fra le istituzioni e la cittadinanza di origine straniera.



"Sono davvero soddisfatta di questo risultato, il meritato premio ottenuto dall'associazione Quotidianacom permetterà di realizzare a Poggio Torriana delle nuove attività in sinergia con l'assessorato ai Giovani, con finalità che saranno valorizzate nel progetto ‘It's for you' e che si accordano alla Giornata Mondiale dell’Educazione che ricorre il 24 gennaio, il cui tema del 2022 è "Cambiare rotta, trasformare l’istruzione". Una data importante quella di lunedì 24 gennaio, per celebrare e promuovere come Ente pubblico i valori della giornata internazionale dell'Educazione e per lanciare un nuovo progetto che spero possa avere ricadute positive per la nostra comunità" così commenta entusiasta l'Assessora comunale Francesca Macchitella.