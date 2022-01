Corsa al Quirinale, voci su Elisabetta Belloni originaria di Pennabilli: 'nome non divisivo'

| 11:39 - 22 Gennaio 2022

Si parla di Elisabetta Belloni come candidata papabile per la corsa al Quirinale. Un nome non “divisivo”, come invece lo sono altri che, proprio per questo, rischiano di vedere sfumare le proprie ambizioni di salire al Colle.



Elisabetta Belloni è direttrice generale dei Servizi Segreti (Dis), e ha legami con Pennabilli. Il padre, originario dell'Alta Valmarecchia, è stato un apprezzato ingegnere. Lui e la moglie, entrambi recentemente scomparsi, riposano proprio nel cimitero di Pennabilli. Elisabetta Belloni ha trascorso l'infanzia nel borgo dell'Alta Valmarecchia dove ritorna spesso. E' anche impegnata nella ristrutturazione della casa di famiglia.



E’ stata alla Farmesina per ben 35 anni, il suo percorso diplomatico è iniziato nel 1985 e dal 1999 ha scalato le posizioni all'interno del ministero degli Esteri senza mai uscirne. Da Berlusconi a Monti, fino ai governi del Pd, tutti contribuiranno alla sua ascesa. Con Draghi, a maggio, passa alla presidenza del Consiglio per guidare il Dis. Ma nella sua carriera non si è mai legata a una famiglia politica, rimanendo prima di tutto una donna delle istituzioni.