Rimini, al centro per le famiglie proseguono gli incontri dedicati ad adolescenti e genitori

Attualità

Rimini

| 11:20 - 22 Gennaio 2022

Centro per le famiglie a Rimini.

Prosegue nel 2022 il ciclo di appuntamenti del percorso “Adolescenti e genitori: nuove connessioni possibili”, organizzato dal Centro per le Famiglie e promosso dall'Assessorato alla Scuola e alle Politiche educative del Comune di Rimini, dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi preadolescenti e adolescenti.

Il primo appuntamento del nuovo anno è fissato per lunedì 24 gennaio (ore 20.45) con l’incontro dal titolo “Tutti i giorni in rete: Social, gaming e relazioni digitali”, a cura di Elvis Mazzoni, professore di Psicologia dello Sviluppo presso il Dipartimento di Psicologia dell'Alma Mater Studiorum, che da tempo si occupa degli effetti delle tecnologie digitali sullo sviluppo umano nell'intero ciclo di vita.



L’uso intensivo di internet, la penetrazione profonda delle nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni e l’aumento delle relazioni digitali, hanno modificato la vita e gli interessi dei ragazzi e delle ragazze adolescenti contemporanei, lasciando gli adulti spesso impreparati a gestire questa sfida nella crescita dei propri figli o dei propri studenti. Si tratta di strumenti oggi indispensabili per approfondire le conoscenze sul mondo, mantenere relazioni, sviluppare interessi, ma sono anche tanti i rischi a cui la rete espone tanto i giovani quanto gli adulti. E’ necessario quindi un utilizzo consapevole degli strumenti digitali, in particolar modo durante una fase delicata come il periodo dell’adolescenza.



Per accedere all’incontro è sufficiente cliccare al seguente link:

https://ilmillepiedi-coop-soc-rimini.webex.com/ilmillepiedi-coop-soc-rimini-it/j.php?MTID=m6c7ead93904fa7132f58c27910e067ad



La partecipazione all’incontro è gratuita, non è necessaria l’iscrizione.

Il percorso prosegue con tanti interessanti appuntamenti e con la collaborazione degli esperti e dei ragazzi e delle ragazze di Alcantara Teatro. Il programma completo sul sito del Comune: www.comune.rimini.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/adolescenza-centro-le-famiglie