Novafeltria, nuovi lampioni a led in via Cesare Battisti

Attualità

Novafeltria

| 13:30 - 22 Gennaio 2022

Nuovo lampione a led installato in via Cesare Battisti a Novafeltria.



É stata completata a Novafeltria, lungo via Cesare Battisti, l'installazione della nuova illuminazione a led, che porterà a una riduzione dei consumi di energia. Gli interventi di efficientamento energetico sono partiti dal centro storico: dalle piazze Vittorio Emanuele e Roma, proseguendo per il corso Mazzini e il corso Garibaldi. Dopo parte di via 4 Novembre e la via Oriani di Perticara, l'intervento è proseguito ed è stato completato in via Cesare Battisti, la via che dà accesso alle piazze di Novafeltria. Prossimo step del progetto è rappresentato dalla sostituzione sulla strada Marecchiese di tutti i punti luce con la nuova illuminazione a led. Il tratto previsto è quello che parte dal supermercato iN's, ai confini con Campiano, fino al ponte Rio Rosso.