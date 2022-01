Calcio D, nel girone D salgono a quattro le partite rinviate. Fanfulla: un under scuola Atalanta

Sport

| 21:47 - 21 Gennaio 2022

Alessandro Roma.

Nel girone D sono quattro le partite che non si giocano domenica. Si tratta di.

Bagnolese-Aglianese

Progresso-Borgo San Donnino

Sammaurese-RF Querceta

Tritium-Mezzolara.

Sono ben 28 le gare rinviate per questo weekend di Serie D causa Covid-19.

ROMA PER IL CENTROCAMPO DEL FANFULLA

Il Fanfulla va a rimpolpare la linea mediana con il giovane Alessandro Roma. Vent’anni da compiere il prossimo 28 gennaio, Roma, arrivato in prestito dall’Atalanta, è già a disposizione di mister Bonazzoli e prenderà parte alla trasferta di domenica sul campo del Prato. cresce nell'Atalanta sino ad approdare alle selezioni Under17 e Under18, indossando anche la fascia da capitano. Per proseguire nel suo percorso di crescita, nel settembre del 2020 passa al Bologna, dove in una sola stagione raccoglie 30 presenze con la Primavera. Poi il rientro all’Atalanta e l’approdo nel calcio “dei grandi” nell’estate appena passata. Ad accoglierlo, sempre in prestito, la Casatese, una delle formazioni più strutturate del girone B di Serie D con cui colleziona diverse presenze nel centrocampo aggressivo e propositivo di mister Mazzoleni. Rientrato all’Atalanta nelle scorse settimane, viene subito attenzionato dalla dirigenza del Fanfulla. Centrocampista con ottime doti tecniche, è stato prevalentemente impiegato tra giovanili e prima squadra da “playmaker”, comportandosi ottimamente anche come incursore.