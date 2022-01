Mondo crypto: anche Shiba Inu tra le criptovalute del momento

Attualità

09:00 - 23 Gennaio 2022

Le criptovalute stanno diventando sempre più interessanti.

C'è grande fermento nel mondo delle criptovalute, che stanno diventando sempre più interessanti e solo nel 2021 hanno generato guadagni che hanno sfiorato il 200%. Alcune sono tornate alla ribalta, come il Bitcoin, altre che sono state create quasi per gioco si stanno rivelando invece delle vere e proprie novità interessanti per gli investitori: è il caso di Shiba Inu, nato come omaggio alla nota razza canina giapponese. Nonostante il nome e l'intento dalle sfumature affettuose, l'autodefinizione dei suoi creatori rispetto a Shiba Inu è "Dogecoin killer", una sorta di sfida alla moneta virtuale analoga. Tuttavia, l'innovazione che si sta cercando di attuare nell'ambiente della criptovaluta ha portato molti investitori a comprare Shiba Inu per mezzo di piattaforme di exchange e broker certificati.



Come si presenta Shiba Inu



L'icona rappresenta quindi l'immagine del cane giapponese e Shiba Inu è soprattutto il nome del sistema nel quale si "muovono" i token e i derivati del progetto, che nasce meno di due anni fa ma già fa parlare di sé: il token, ovvero la moneta, prende il nome di Shib. A essa, si affiancano anche Bone (ovvero osso) e Leash (che significa guinzaglio), che stanno man mano acquisendo un proprio valore, anche se la prima rimane quella principale.



Nonostante sia nato quasi per gioco come meme token, Shiba Inu ha acquisito una certa popolarità anche grazie alla scelta di inserirsi nella blockchain utilizzata da Ethereum, altra criptovaluta celebre, pur con la modalità meno innovativa del proof-of-work (o POW) che richiede un sistema di autorizzazioni ad alto impatto energetico tra reti di computer. Tuttavia, anche questa blockchain pare destinata a breve a diventare POS, ovvero proof-of-stake, con passaggi molto meno dispendiosi a livello energetico perché li autorizza facendo capo agli utenti collegati. In ogni caso, è un ambiente decentralizzato ad alti livelli di sicurezza.



L'acquisto di Shiba Inu tra exchange e piattaforme di trading



Acquistare Shiba Inu - valuta che sta registrando risultati molto positivi - significa affidarsi a siti di exchange o broker che offrono la possibilità di effettuare operazioni con strumenti derivati. Su un sito di exchange si scambiano di fatto coppie di valute, quindi si può prediligere questa criptovaluta in cambio di moneta reale o altra virtuale. Minare Shiba Inu, ovvero acquistarla, vuol dire poi doverla anche archiviare in modo sicuro, in attesa di rivenderla o utilizzarla per generare guadagno: a tale scopo, molti portali offrono dei cosiddetti wallet (o portafogli) virtuali all'interno dei quali inserire il token. Si tratta di un metodo versatile e smart per recuperarli quando serve, tuttavia, se non si opera spesso sul web, può essere una buona idea munirsi di un cosiddetto cold wallet, ovvero un supporto fisico (chiavetta USB o hard disk esterno) per utilizzarli solo quando si desidera.



L'acquisto di Shiba Inu, però, è possibile anche sulle piattaforme di trading, che conferiscono in aggiuntala grande possibilità di utilizzarne i derivati senza per forza dover entrare in possesso dei token. In effetti, con questa moneta virtuale è possibile operare anche con i CFD, ovvero i contratti per differenza: si tratta di studiare con attenzione i mercati, al fine di individuarne il trend, e indicare al programma se si vuole aprire una posizione al rialzo (long) o al ribasso (short). Il vantaggio, perciò, può generarsi sia in un caso che nell'altro, basta aver colto la previsione corretta.



Se acquistare direttamente Shiba Inu può quindi essere interessante, la modalità dinamica di fare trading con il suo derivato presenta comunque dei punti d'interesse per gli investitori, che possono così muoversi nell'ambiente anche attraverso il copy trading o il conto demo.