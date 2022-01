Covid Rimini: deceduta 31enne con gravi patologie, sfiorati nuovamente i 2000 casi

Attualità

Rimini

| 17:21 - 21 Gennaio 2022

Bollettino Covid 21 gennaio 2022.



Tre nuovi decessi di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese:un 94enne, una 87enne e una 31enne, quest'ultima affetta da gravi e pregresse patologie. In regione in totale 29 decessi, età media 81 anni.



Sul fronte ricoveri, a Rimini scendono a 12 i pazienti in terapia intensiva (-3), in regione calano a 145 (-7). Sul totale, 87 non sono vaccinati e 58 sono vaccinati. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid scendono a 2.459 (-6).



I nuovi casi nel riminese sono 1.927 (totale finora 8234), media 1647, leggermente in calo rispetto a 7 giorni fa (1728). In regione 20.654 nuovi casi su 79.424 tamponi eseguiti.