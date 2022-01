Covid San Marino: 4 nuovi decessi, tra cui una 61enne

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:41 - 21 Gennaio 2022

Ospedale di Stato di San Marino.



Rispetto al precedente aggiornamento del 17 gennaio scorso, a San Marino si registrano quattro nuovi decessi: due donne di 61 e 97 anni, due uomini di 80 e 83 anni. Al momento sono dodici le persone ricoverate in ospedale: otto in isolamento (-1) e quattro in terapia intensiva (-1). I casi attivi, sul Monte Titano, sono 1686 (in crescita rispetto al 17 gennaio): in isolamento a casa 1674 positivi più 500 persone in quarantena.



Sul fronte vaccinazioni raggiunta quota 64.602: 23.835 persone vaccinate con la prima dose e 25.731 con la seconda dose o con la dose unica. Sono 15.036 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster). Da ieri (giovedì 20 gennaio), hanno preso il via le vaccinazioni antiCovid anche nella fascia di età pediatrica 5-11 anni.



In base all’ampliamento delle nuove categorie, sono stati ricalcolati i parametri relativi ai tassi di copertura vaccinale nella popolazione. Attualmente il 79,2% della popolazione residente vaccinabile (con età uguale o superiore ai 5 anni) ha completato il ciclo di immunizzazione primario, mentre il 49,67% della popolazione re-sidente con più di 12 anni, ha ricevuto la vaccinazione antiCovid con la terza dose (booster).