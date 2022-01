DIRETTA TESTUALE Calcio D Lentigione - Rimini 0-2 Finale

Sport

Rimini

| 15:30 - 23 Gennaio 2022

Diretta testuale Lentigione - Rimini.



Lentigione - Rimini 0-2



LENTIGIONE (4-3-1-2): Sorzi - Iodice, Zagnoni, Rossini, Agyemang - Bouhali (71' Canrossi), Martino, Staiti (76' Remedi) - Caprioni - Adusa (71' Sala), Formato.

In panchina: Galeazzi, Casini, Carpio, Bonetti, Tarantino, Sanat.

All. Serpini.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Deratti (74' Kamara), Pietrangeli, Panelli, Haveri - Greselin (74' Pari), Tanasa, Tonelli - Gabbianelli (89' Andreis), Tomassini (66' Mencagli), Piscitella (76' Ferrara).

In panchina: Piretro, Carboni, Contessa, Germinale.

All. Gaburro.



ARBITRO: Agostoni di Milano.

RETI: 60' rigore Gabbianelli, 66' rigore Piscitella.

AMMONITI: Deratti, Agyemang, Sorzi, Mencagli.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 1'pt, 5' st.



Inizio gara ore 14.30



Rimini in maglia a scacchi biancorossi, calzoncini e calzettoni rossi. Completo giallo per il Lentigione.



PARTITI!!



10' Grande equilibrio in campo, ancora nessun'azione di rilievo



14' TRAVERSA RIMINI! Progressione di Haveri che scocca un potente tiro dal limite dell'area, respinto dalla traversa. Haveri ha cercato il jolly con il piede destro.



27' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Piscitella crossa per l'incornata di Pietrangeli. Palla che non inquadra il bersaglio.



35' Punizione dall'out di destra per il Lentigione, batte Staiti e la palla arriva sul secondo palo a Fornato che non riesce a inquadrare la porta. L'arbitro fischia comunque un fallo subito dal portiere Marietta.



36' Angolo da destra per il Lentigione, palla corta al limite dell'area per Staiti che calcia di destro. La conclusione sporca termina a lato.



43' Angolo di Staiti da destra, Rossini incorna senza però la giusta coordinazione. Nessun problema per la difesa del Rimini.



45' Punizione sull'out di destra per il Rimini, Gabbianelli batte in area col mancino, Greselin in acrobazia alza la palla a parabola. Sorzi non si fida e accompagna il pallone oltre la traversa. Angolo per il RImini senza però effetti.



FINE PRIMO TEMPO Partita equilibrata tra Lentigione e Rimini. Meglio i ragazzi di Gaburro nella prima parte di frazione, poi il Lentigione è uscito alla distanza.



RIPARTITI!



50' Gabbianelli serve Piscitella sulla sinistra, l'attaccante si accentra e rientra al tiro con il destro, ma viene murato.



60' RIGORE RIMINI! Mani in area di Rossini, grande ingenuità del difensore di casa. La palla da una rimessa laterale è stata toccata di testa da Agyemang e poi è finita verso Rossini, che ha toccato con il braccio.

GOOOOL RIMINI! Gabbianelli infila con una potente conclusione mancina sotto la traversa.



65' RIGORE RIMINI! Secondo penalty per i biancorossi, netto. Palla in profondità per Tomassini, atterrato da Sorzi in uscita bassa.



GOOOOOOL RIMINI! Questa volta è Piscitella dagli undici metri! Incrocia perfettamente e batte Sorzi.



70' Angolo di Staiti da destra, Caprioni di testa mette alto.



84' MIRACOLO DI SORZI! Splendida punizione di Gabbianelli con il mancino, palla che scavalca la barriera, ma il portiere vola e salva.



85' MARIETTA SUPER! Il portiere biancorosso respinge la girata di Fornato.



FINITA! Splendida vittoria del Rimini alla Immergas Green Arena.