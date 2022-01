Cattolica, quasi 3 milioni per potenziare posti letto dell'ospedale

Attualità

Cattolica

| 14:41 - 21 Gennaio 2022

Il sindaco Franca Foronchi davanti all'ospedale Cervesi di Cattolica.



L'Ausl investirà 2,7 milioni per potenziare l'ospedale Cervesi di Cattolica, con 16-18 nuovi posti letti, al fine di dare risposta ai bisogni dei pazienti che, superata la fase acuta della malattia, devono completare la fase di stabilizzazione, convalescenza e riabilitazione e che, per questo, richiedono assistenza o sorveglianza infermieristica continuativa. E' quanto comunicato dal dg Tiziano Carradori martedì scorso (18 gennaio) al sindaco Franca Foronchi, che ha partecipato assieme agli altri rappresentanti del distretto socio sanitario di Riccione, all'incontro convocato per tracciare un bilancio sullo stato di avanzamento degli interventi decisi per gli ospedali di Cattolica e Riccione.



L'ospedale Cervesi di Cattolica diventerà inoltre ospedale di comunità, struttura residenziale "che si colloca a ponte tra i servizi erogati in ambito ospedaliero e quelli erogati in ambito territoriale, così da garantire in modo adeguato ed innovativo le cosiddette cure intermedie"; spiega il sindaco Franca Foronchi.



"Questa nuova funzione – aggiunge l'assessore alla sanità cattolichina Romeo - si aggiunge alle importanti attività specialistiche che ad oggi vengono già offerte dal nostro Ospedale anche a cittadini residenti al di fuori dell'Area Vasta Romagna, che rappresentano, a dire dello stesso direttore Sanitario dei Presidi ospedalieri di Riccione e Cattolica, dr.ssa Caruso, un vero e proprio "fiore all'occhiello" della sanità ospedaliera aziendale e regionale. L'OSCO di Cattolica ben risponde al criterio di prossimità delle cure che, come amministrazione comunale, vogliamo privilegiare nella fase di riorganizzazione dei servizi socio sanitari che questa prolungata fase pandemica ha evidenziato essere necessaria e non più differibile."



"Insieme con le amministrazioni dei Comuni confinanti – conclude il sindaco Foronchi - lavoreremo in ambito distrettuale ed in stretta collaborazione con l'AUSL Romagna per progettare e definire le modalità organizzative ed erogative dei servizi socio sanitari territoriali con una visione di territorio ed in una logica di rete. Vogliamo essere presenti anche sulle decisioni future e lo faremo con serio impegno, confidando in un fattivo confronto con i professionisti sanitari e con le Associazioni che operano nel nostro territorio in ambito socio sanitario".