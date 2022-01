Parco del Mare Sud, nell'estate 2022 debuttano le isole fitness

Attualità

14:12 - 21 Gennaio 2022



Oltre agli interventi sulla viabilità, nel primo semestre del 2022 i cantieri a Rimini interesseranno anche il parco del mare sud e l'impiantistica scolastica.



Per ciò che concerne il Parco del Mare sud, la prossima stagione estiva segnerà infatti il debutto delle nuove isole fitness. Saranno inoltre installate nei tratti del parco del mare già riqualificati (Tintori e Spadazzi) e in corso di realizzazione (tratti 2 e 3) le nuove aree gioco e le fontane ornamentali. L'intervento è di circa 1,5 milioni di euro, cofinanziato all'80% dalla Regione Emilia Romagna. In parallelo prosegue il primo lotto della riqualificazione dei viali delle regine, da viale Tripoli a via Alfieri.



L'amministrazione comunale di Rimini ha anche pianificato una serie di interventi all'interno del territorio comunale: si va dalla riqualificazione dei marciapiedi a Corpolò (65.000 euro) e Rivabella (60.000), alla sistemazione della piazzetta in via Dei Martiri a Rivazzurra (55.000). Prevista anche la riqualificazione dei percorsi pedonali rotatoria Via Giovanni XXIII-Via Dei Mille (75.000 euro) Da segnalare inoltre l'azione sostitutiva in capo al Comune per le opere di urbanizzazione a Tombanuova (575.000). mai completate dal soggetto attuatore del piano particolareggiato e ora in carico al Comune attraverso l'escussione della polizza fideiussoria. In programma inoltre interventi straordinari di sul verde pubblico per 200 mila euro.

Previste opere di riqualificazione anche per i cimiteri, sia per il cimitero Civico (100mila euro), sia per i cimiteri del forese (San Lorenzo in Correggiano e Sant'Aquilina), per complessivi 240mila euro.



Per ciò che concerne l'impiantistica scolastica, in fase di conclusione la ricostruzione della scuola elementare Ferrari, il miglioramento sismico dell'elementare Boschetti-Alberti e il primo lotto degli interventi alla scuola elementare di via Pescara a Miramare, che saranno completati nella seconda parte dell'anno. Al via anche la riqualificazione energetica dell'illuminazione della scuola media Di Duccio (70mila euro) e l'adeguamento della Scuola Media Panzini. Tra gli interventi più impegnativi, realizzazione della nuova Palestra alla scuola Montessori, per il valore complessivo di 715.000 euro.