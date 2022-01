Nel 2022 il nuovo terreno del Romeo Neri e il campo da calcio di Corpolò

Sport

Rimini

| 14:11 - 21 Gennaio 2022

Panchine del Romeo Neri (foto Venturini).



Nel primo semestre del 2022 è prevista la realizzazione del centro sportivo per il calcio a Corpolò, lavoro in carico all'Amministrazione comunale nell'ambito di un piano particolareggiato in sostituzione del privato inadempiente (investimento complessivo di oltre un milione di euro). Lo annunciano da palazzo Garampi, facendo il punto sui lavori pubblici in programma. Lavori anche al Circolo Tennis Viserba (41.700 euro circa), al Circolo Tennis Rivazzurra (riqualificazione copertura 68 mila euro), allo stadio del baseball di via Monaco (116mila euro circa per separazione utenze e valutazione di sicurezza), la riqualificazione del campo di pallavolo della scuola media di Duccio (53.200 euro). Saranno inoltre completati i lavori ai nuovi playground di Viserba e Corpolò e al Pattinodromo di Viserba Monte. Previsto inoltre il rifacimento del manto campo da calcio a cinque allo stadio Romeo Neri, che sarà al centro di un importante intervento di riqualificazione a partire dall'estate. Si moltiplicano infine i campi da padel, grazie ai lavori sostenuti dai concessionari del centro sportivo ex Waldorf (due nuovi campi), del CT Torre Pedrera (copertura campo da padel) e del CT di Viserba monte (nuovi campi da padel).