Commemorazione vittime delle foibe, ecco le iniziative in programma a Rimini

13:43 - 21 Gennaio 2022



L'amministrazione comunale di Rimini ha annunciato oggi (venerdì 21 gennaio) gli appuntamenti in calendario per commemorare il Giorno del Ricordo che ricorre il 10 febbraio, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e dall'Istria nel secondo dopoguerra e, più in generale, delle complesse vicende del confine orientale italiano. Alcune di queste vicende drammatiche, in particolare il tema delle foibe viene affrontato nel convegno intitolato "Novecento di confine. L'Istria, le foibe, l'esodo" con Enrico Miletto, Martedì 8 febbraio alle ore 18 in Sala della Cineteca.



Tra le iniziative in programma quella della presentazione del bando "Esodo. Dal confine orientale a Rimini", una raccolta di diari, appunti, lettere, fotografie e testimonianze sugli esuli istriani fiumani, dalmati, giunti nel territorio riminese, promossa con l'obiettivo di creare un archivio presso la Biblioteca civica Gambalunga, a disposizione degli studenti e della ricerca.



Per la Galleria dell'Immagine sarà inaugurata - il 10 febbraio - una mostra intitolata "Ti verrà dietro la città" di Vittorio D'Augusta, sul tema dei confini e degli esili, ispirata da un verso di Costantino Kavafis. Ai partecipanti sarà fatto omaggio della pubblicazione dedicata alla Biblioteca di pietra, installazione ideata da Vittorio D'Augusta, promossa dalle Associazioni degli Esuli, dall'Istituto Storico Rimini e dal Comune di Rimini, che l'ha fatta realizzare nel 2014.



Sabato 12 febbraio è prevista una diretta sul canale YouTube dell'Istituto Storico Rimini con l'incontro-testimonianza di Stefano Zecchi, filosofo e scrittore. Un momento didattico, riservato alle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado di Rimini, a cura delle Associazioni Unione degli Istriani.