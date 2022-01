Rimini, assegnate le deleghe ai consiglieri di maggioranza in Provincia

Attualità

Rimini

| 12:56 - 21 Gennaio 2022

Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini.



Il presidente della provincia Riziero Santi ha ufficializzato la distribuzione delle deleghe ai consiglieri di maggioranza. "Si favorisce la collegialità e un presidio diretto di tutte le funzioni dell'Ente, anche se la normativa non prevede organi collegiali e l'amministrazione poggia unicamente sulla figura del presidente", spiega Santi, che aggiunge: "il metodo che voglio continuare a seguire è quello partecipativo di tutto il sistema istituzionale e in maniera trasversale alle aree politiche".



LE DELEGHE Daniela De Leonardis (vicepresidente, patto per il lavoro e il clima, bilancio e programmazione); Fabrizio Piccioni (urbanistica, piano territoriale di area vasta, transizione ecologica ed energetica); Daniele Morelli (Servizi a rete, trasporti, mobilità, ambiente, capogruppo, partecipate); Barbara Di Natale (parità di genere, discriminazioni sul lavoro); Manuela Guaitoli (Pnrr, transizione digitale, cittadinanza attiva, statistica); Giuliano Zamagni (edilizia scolastica, lavoro, formazione professionale, sicurezza e legalità, polizia provinciale); Alice Parma (sanità, programmazione scolastica, università, istruzione e diritto allo studio).