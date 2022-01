Scuola inclusiva, anche Rimini tra le città-laboratorio di 'School's Out'

Attualità

Rimini

| 12:19 - 21 Gennaio 2022

Rendere la scuola un ambiente sempre più inclusivo attraverso la formazione, la ricerca e una serie di azioni mirate alle tematiche di genere. L'obiettivo è quello di sviluppare e testare a Rimini il "Ciclo per la scuola inclusiva", ovvero una serie di azioni che possano sensibilizzare gli istituti scolastici alle tematiche LGBTQI+ e alla prevenzione della violenza di genere durante l'anno scolastico. "School's Out" è un progetto – completamente gratuito per le scuole - che la Commissione Europea ha deciso di sviluppare in quattro paesi (Portogallo, Belgio, Italia e Bulgaria), che mira a fornire formazione agli insegnanti e al personale non docente nelle scuole, guidandoli nell'attuazione di politiche inclusive delle tematiche LGBTI e di genere, e aumentando così la conoscenza dei soggetti coinvolti, al fine di contribuire a un ambiente scolastico più inclusivo e più sicuro. In Italia le realtà coinvolte sono il Centro Risorse LGBTI e l'Università di Brescia, e Rimini è stata inserita tra le città laboratorio in cui avviare la formazione.

Il contatto per l'adesione del progetto al progetto è questo: centro@risorselgbti.eu



"Io credo che l'iniziativa che andiamo a promuovere nelle nostre scuole – spiega Chiara Bellini, Vicesindaca con delega alle politiche educative - rivolta al personale docente per poi tradursi in progetti e laboratori da tenersi con i ragazzi, possa essere molto utile per avvalersi delle necessarie competenze teoriche su un tema estremamente attuale, significativo, che i ragazzi sono molto interessati a discutere. Il fine di questi progetti è quello di abbattere barriere, di prevenire la violenza di genere, il bullismo omotransfobico e le discriminazioni in tutte le loro forme. Una scuola più consapevole e preparata è una scuola che sa essere pronta alle domande dei nostri ragazzi, sa essere guida e sostegno allo stesso tempo. Con le braccia sempre aperte".