E' a Bellaria la prima 'panchina europea' della Romagna, al Palazzo del Turismo

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:15 - 21 Gennaio 2022

La panchina europea.

Giovedì 20 gennaio è stata dipinta e inaugurata al Palazzo del Turismo di Bellaria in viale Da Vinci, la prima panchina della Romagna con i colori e i simboli dell'Unione Europea, 12 stelle gialle in campo blu.

La panchina europea è stata inaugurata con una breve cerimonia, alla presenza del Consigliere Comunale Matteo Stievano e dei responsabili delle associazioni e realtà civiche che hanno promosso l'iniziativa: Futuro Verde per Bellaria Igea Marina, Gioventù Federalista Europea Emilia Romagna, Circolo Galatea, Federconsumatori Rimini, Arcigay Rimini Alan Turing, Legambiente Circolo di Bellaria Igea Marina e il progetto " Panchine europee in ogni città".

Le panchine europee vogliono ribadire e affermare il legame fra l'Italia e la Unione Europea, con l'obiettivo di condividere i valori della pace e della solidarietà che sono alla base del progetto europeo e per accompagnare in questo periodo la partecipazione dei cittadini alla Conferenza sul Futuro dell'Europa.

Il progetto "panchine europee" è già stato realizzato in più di trenta città in diverse province italiane (Ancona, Pesaro e Urbino, Genova, Lecco, Monza e Brianza, Latina, Trento, Modena, Salerno, Avellino, Bergamo) e si sta estendendo in altre regioni.

La panchina di Bellaria Igea Marina è la prima in Romagna e in Provincia di Rimini e per la quale, il Comune ha concesso il suo patrocinio.

Inoltre, a breve verrà apposta una targa definitiva, al posto di quella provvisoria, con scritto "Bellaria Igea Marina, città d'Europa" per ricordare la vocazione della città di Bellaria Igea Marina, come città europea e dedita all'accoglienza.

I responsabili delle associazioni promotrici sono soddisfati di questa prima panchina europea, ma il desiderio è che queste possano sempre più crescere e diffondersi nel territorio, in un periodo cruciale per il futuro europeo, dove sta per partire la conferenza sul futuro dell'' Europa e vive fortemente il ricordo della recente scomparsa del Presidente del parlamento Europeo, David Sassoli.

Il consigliere Matteo Stievano commenta "la panchina, collocata in un luogo centrale per la città, sottolinea il legame fra l'Italia e l'Unione Europea, con l'obiettivo di condividere valori e obiettivi comuni a tutti, come la giustizia, la solidarietà e la democrazia. Questa iniziativa ricorderà, oltre la vocazione turistica della città, a tutti i cittadini che l'Unione Europea è giovane, in rapida trasformazione e continua definizione di se stessa, nata dalle ceneri della seconda guerra mondiale dalla volontà di garantire pace e cooperazione."

È possibile sostenere il progetto, per diffondere sempre più panchine nel territorio nazionale, sostenendo con una donazione sulla piattaforma Gofoundme.