Calcio D, rinforzi per Prato e Alcione

Sport

Rimini

| 11:43 - 21 Gennaio 2022

Novo arrivo under in casa Alcione Milano. La società del DS Matteo Mavilla ha infatti comunicato l'approdo alla corte di mister Giovanni Cusatis del giovane Paolo Chierichetti, classe 2003 proveniente dal Como, di rolo difensore. E' cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, in cui ha militato per 7 anni fino alla categoria Under 17, per poi passare al Como, società con cui nel corso di questa stagione ha disputato il campionato Primavera, collezionando anche due panchine in prima squadra.

Il Prato ha perfezionato l’ingaggio del centrocampista Ibrahima Ba, classe ‘98. Cresciuto nel settore giovanile dell’Alessandria, ha militato nell’Arezzo, Vibonese, Lecco, Acireale e Taranto. In questa stagione ha indossato la maglia del Troina.