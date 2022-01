Autobus parcheggiato sulla ciclabile a Rimini, la segnalazione

Attualità

Rimini

| 11:12 - 21 Gennaio 2022

L'autobus parcheggiato sulla ciclabile.

Autobus parcheggiato sulla ciclabile in via XXIII Settembre a Rimini, la segnalzione è arrivata da un nostro lettore. "Tutte le mattine parcheggiato sul marciapiede/ciclabile in via XXIII settembre. Esiste qualche deroga per quelli della Tram o sono normali cittadini anche loro?" è la perplessità espressa dal lettore. La nostra redazione ha contattato Start Romagna che ha risposto dicendo di aver "segnalato di porre attenzione a non occupare coi mezzi in sosta gli spazi della ciclabile".









