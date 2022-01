Ponte Verucchio ancora a senso unico alternato, Santi "interventi preannunciati"

Attualità

Verucchio

| 10:21 - 21 Gennaio 2022

Senso unico alternato sul Ponte.

Nuovo intervento in corso sul ponte Verucchio che quindi torna a senso unico alternato. Il ponte, importante tratto stradale di collegamento sempre molto trafficato, è stato riaperto il 20 dicembre scorso dopo due anni di chiusure e interventi svolti in più fasi e stralci. Quelli attualmente in corso prevedono il senso unico alternato per un paio di settimane e riguardano l'inserimento di giunti. Interventi "preannunciati" con "interruzioni momentanee", spiega il Presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi "Il ponte lo stiamo ristrutturando e ci vuole tempo - precisa - perché dobbiamo fare l'intervento mantenendo il traffico, pur in senso unico alternato. Quel ponte l'abbiamo alzato, tagliato, separato con il traffico sopra. Stiamo facendo di tutto per mantenere la circolazione e contemporaneamente ultimare le opere. Non avremo mesi di lavoro, saranno alcune settimane che servono nell'economia del lavoro dell'impresa per alzare e mettere questi giunti".



Il presidente della Provincia di Rimini invita i cittadini a portare pazienza: "Se i ponti cadono si dice che nessuno li ha messi a posto. Se si mettono a posto bisogna pagare un po' di disagio necessario per mettere tutto in sicurezza. Mi sembra un concetto chiaro e condivisibile".