Rimini, adesivi offensivi per deridere l'associazione TeamBòta

Rimini

| 08:36 - 21 Gennaio 2022

L'adesivo offensivo contro Team Bota.

Adesivi offensivi che scimmiottano quelli dell'associazione riminese "TeamBòta ODV - La community del volontariato". Da diversi giorni sono arrivate delle segnalazioni della presenza di questi adesivi sia in città sia su vari canali social. "Ovviamente prendiamo le distanze da quanto accaduto" dicono i volontari "si tratta di un gesto che non ha origine dalla nostra realtà e non la rappresenta. Banalizzare l'attività di chi aiuta e il bisogno di chi è aiutato è quanto di più lontano dai nostri valori e dai principi che ci hanno spinto a fare quello che facciamo ogni giorno". Si dicono rammaricati per una presa in giro che urta "la sensibilità di tanti cittadini e getta discredito verso un'associazione che, da due anni a questa parte, è sempre al servizio della cittadinanza con un'infinita disponibilità e con tantissima apertura". L'associazione reputa quanto accaduto una mancanza di rispetto verso chi, in questi anni difficili di pandemia, ha deciso di investire tempo, energie ed inventiva per dare una mano alla comunità e a chi si trova in difficoltà. Prendendo le distanze da quanto accaduto l'associazione invita gli autori a palesarsi e ad entrare a far parte dei volontari di TeamBòta ODV "per far sorridere qualcuno sì, ma sul serio".