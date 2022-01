Rimini, spacca i vetri delle auto in sosta per rubare, arrestato 52enne

Cronaca

Rimini

| 08:18 - 21 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

Tenta di rubare nelle auto in sosta al parcheggio dell'Ospedale di Rimini. Arrestato dalla Polizia. L'uomo è stato notato aggirarsi tra le auto parcheggiate. Con il volto coperto dalla mascherina ha spaccato il vetro anteriore di tre vetture, rovistando poi all'interno. Dall'ultima auto vandalizzata aveva portato via uno zaino. La Polizia è giunta immediatamente sul posto. L'uomo ha tentato di nascondersi tra le auto parcheggiate senza successo. E' un 52enne italiano. Oltre alla refurtiva è stato trovato in possesso di un "frangivetro", un taglierino ed una forbice da elettricista. Tutto utilizzato per danneggiare le auto.

E' stato arrestato in flagranza e dovrà rispondere di furto aggravato.