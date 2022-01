Di cosa si occupa un’agenzia pubblicitaria?

Attualità

21 Gennaio 2022

Le agenzie pubblicitarie sono sempre più richieste e negli ultimi due anni sono riuscite a generare un volume d’affari impressionante. Siamo negli anni in cui gli investimenti pubblicitari in rete hanno superato quelli tradizionali in televisione, radio e giornali ed è diventato più importante che mai per le aziende promuoversi per sfidare la competitività del mercato. Ciò nonostante sono ancora tantissime le persone che non hanno le idee chiare su cosa faccia realmente un’agenzia pubblicitaria per cui, per chi se lo stesse chiedendo, cercheremo di fornire qualche risposta.



L’agenzia pubblicitaria



L’agenzia pubblicitaria è un’organizzazione di varie dimensioni che lavora per promuovere e migliorare la visibilità di un brand, di un marchio, di un’organizzazione o di una qualsiasi impresa. Chi si rivolge all’agenzia pubblicitaria desidera affidarsi a professionisti qualificati per dare risalto al proprio business attraverso gli strumenti tradizionali o digitali di cui disponiamo e con cui entriamo in contatto ogni giorno.



Diversi tipi di agenzie



Non esiste un unico modello di agenzia pubblicitaria proprio perché esistono diversi approcci e strumenti con i quali fare promozione. Ci sono quelle più orientate sui sistemi tradizionali pubblicitari che sono specializzate in produzione di spot televisivi, campagne mediatiche presso la stampa, organizzazione eventi ma anche sulla produzione di materiali tipografici come volantini o cartelloni pubblicitari.



Le web agency



Esistono agenzie specializzate nella produzione di spot in radio oppure quelle qualificate nella ricerca di influencer per la promozione di un brand attraverso i principi dell’influencer marketing. Infine trovi le web agency che offrono competenze per la pubblicizzazione di persone, brand, aziende e prodotti su Internet, ovvero attraverso siti web, social network e piattaforme di sponsorizzazione a pagamento.



I professionisti



I rami del campo pubblicitario, come vedi, sono parecchi per cui troverai agenzie specializzate solo su uno di questi e altre che, invece, offrono tutto l’intero set di servizi. All’interno dell’agenzia pubblicitaria troverai sempre due tipologie di professionisti: quelli operativi e quelli creativi. Tra i primi figurano account manager, project manager, agenti commerciali, risorse amministrative ecc… Dal lato creativo trovi i grafici, i video maker, gli sviluppatori ed i copywriter.



Il modus operandi



Tutte queste figure lavorano in collaborazione diretta tra loro e vengono raccordate da un manager, solitamente l’account, che parla con il cliente e con le risorse lavorative per ottenere il miglior risultato possibile da un punto di vista pubblicitario. La promozione di un brand o di un’organizzazione, ovviamente, avviene in almeno tre fasi per cui il lavoro dell’agenzia pubblicitaria non termina dopo aver prodotto e messo a punto una campagna.



La cura del cliente



Per prima cosa occorre definire l’obiettivo del cliente e la strategia di partenza. Successivamente queste considerazioni vengono messe in pratica con la campagna pubblicitaria e, infine, l’agenzia raccoglie i risultati raggiunti e li mostra al cliente. Il processo può durare mesi o anni per cui si tratta di un’attività continuativa che si fonda proprio sul reale ottenimento di risultati. Se ti stai chiedendo come scegliere un’agenzia pubblicitaria e se è il caso di ingaggiarne una per far decollare la tua attività prova a chiedere un preventivo o a prenotare una consulenza e vedrai che tutto ti sarà più chiaro.