Meteo: qualche fiocco di neve oltre i 400 metri, poi weekend stabile e freddo

| 17:10 - 20 Gennaio 2022

A parte qualche fiocco di neve oltre i 400 metri nella giornata di domani (venerdì 21 gennaio), il tempo andrà migliorando con un week-end stabile, seppur a tratti freddo. Anche la nuova settimana inizierà sotto il segno dell'alta pressione.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 20/01/2022 ore 16:50



Venerdì 21 gennaio 2022

Stato del cielo: coperto per nubi basse al mattino e nella prima parte del pomeriggio. Parziali schiarite fra tardo pomeriggio e sera, con condizioni di cielo nuvoloso. Possibili banchi di nebbia dalla tarda sera lungo la costa riminese.

Precipitazioni: pressochè assenti, eccetto per veloci rovesci in ingresso dal mare verso l’interno tra tardo mattino e primo pomeriggio. Quota neve dai 300-400 metri.

Temperature: minime comprese fra -2°C e +1°C, massime comprese fra +3°C e +7°C.

Venti: deboli da ovest/nord-ovest, con Bora da nord-est relegata al largo.

Mare: mosso.



Attendibilità: alta.



Sabato 22 gennaio 2022

Stato del cielo: sereno. Possibili banchi di nebbia in mattinata lungo la fascia costiera.





Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -4°C e +1°C, massime comprese tra +5°C e +9°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mare: poco mosso, mosso al largo.

Attendibilità: alta.









Domenica 23 gennaio 2022

Stato del cielo: poco nuvoloso o nuvoloso al mattino per il transito di nuvolosità dal mare. Ampie schiarite nella seconda parte di giornata con cielo sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -2°C e +1°C, massime comprese tra +7°C e +10°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Linea di tendenza: un solido promontorio di Alta Pressione proteggerà la nostra provincia da perturbazioni, piogge e nevicate. Tempo stabile ad oltranza, salvo refoli freschi da Est. Temperature stazionarie nei valori minimi, in aumento in quelli massimi.



