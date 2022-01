Coriano celebra il proprio patrono e riceve il calco in gesso della sua statua

Attualità

Coriano

| 16:16 - 20 Gennaio 2022

Coriano celebra il proprio patrono.



E' stata celebrata questo pomeriggio (giovedì 20 gennaio), presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta, la Festa di San Sebastiano, patrono del Comune di Coriano e del Corpo della Polizia Locale. Alla funzione religiosa, officiata da don Fiorenzo e don Stefano, erano presenti gli esponenti della Giunta, autorità politiche (il presidente del Consiglio comunale di Riccione Gabriele Galassi e l'assessore comunale di Misano Valentini), civili e militari tra i quali l'Ispettore della Polizia Locale Alessandra Marcianò. Dopo la Santa Messa è seguito un corteo per la deposizione di una corona d'alloro presso la statua di San Sebastiano in piazza don Minzoni.



LA STORIA Il Comune, a metà del 1700, era proprietario di una piccola chiesa, posta all'angolo di via Malatesta con via Lavatoio dedicata a San Sebastiano e provvedeva ad ogni spesa e al mantenimento di un sacerdote fino al 1907 quando la chiesa venne dichiarata succursale della parrocchia. La chiesa di san Sebastiano fu gravemente danneggiata nel settembre 1944 durante la seconda guerra mondiale e successivamente demolita. I corianesi collocarono la prima statua di San Sebastiano nella vecchia torre comunale il 20 gennaio 1857, era di terracotta color bronzo, alta m 1,86 e fu pagata 30 scudi. Con delibera del consiglio comunale del 4 gennaio 1967 fu commissionata allo scultore riminese prof. Elio Morri (1913-1992) la nuova statua che venne collocata in piazza Roma (ora piazza Don Minzoni) il 20 gennaio 1968. La statua è in bronzo e fu pagata 1.250.000 lire.



IL SINDACO Impossibilitata a partecipare alla cerimonia, il sindaco Domenica Spinelli si è detta "vicina alla comunità soprattutto in questo giorno di festa del santo patrono affinché possa arrivare la sua benedizione a tutti. Ringrazio – ha proseguito nel suo messaggio – chi ha partecipato alla celebrazione. In questa giornata particolare il mio pensiero va anche a Marco Simoncelli perché proprio oggi il nostro campione avrebbe festeggiato il suo 35° compleanno".



LA NOVITA' Il 14 gennaio scorso il Comune di Coriano è entrato in possesso del calco in gesso della statua di San Sebastiano. Il calco è oggetto di donazione approvata con delibera di Giunta n. 188 dello scorso 21 dicembre. Nei prossimi giorni verrà presa la decisione sulla collocazione. Intanto sindaco e Giunta ringraziano sentitamente per la preziosa donazione