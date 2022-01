Tamponi rapidi per bambini 5-11 anni a prezzo ridotto, la proposta del segretario Pd

Attualità

Rimini

| 15:19 - 20 Gennaio 2022

Foto di repertorio.

Il segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti chiede al governo di calmierare i prezzi dei tamponi rapidi per i bambini fascia 5-11 anni, portando il costo a 8 euro a tampone, così come avvenuto per la fascia 12-18 anni (la differenza di 7 euro è pagata della regione e rimborsata dalla gestione commissariale nazionale). I tamponi per la fascia 5-11 anni erano gratis, ma con l’introduzione della vaccinazione anti Covid anche per i più piccoli, il costo del tampone rapido è stato uniformato a quello degli adulti, mentre è rimasto calmierato per la fascia 12-18 anni. “Visti i tanti sforzi e sacrifici che compiono come detto le famiglie, chiedo di allargare tale riduzione anche a chi ha meno di 12 anni cosicché i genitori possano tenere monitorati i figli più agevolmente anche al di là dei tracciamenti gratuiti delle aziende sanitarie”, scrive Sacchetti, che plaude al riconoscimento dell’autotesting, per i già vaccinati, introdotto dalla stessa Regione Emilia Romagna: “La variante Omicron e le feste di fine anno si sono tradotte in un’esplosione di contagi che rischia di far collassare il sistema di accertamento e dello stesso tracciamento e questa soluzione può aiutare a sgravare gli operatori accorciando i tempi dell’intero ingranaggio”.