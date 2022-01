Rimini, fondi dal Pnrr per la nuova palestra della scuola Gaiofana

Attualità

Rimini

14:54 - 20 Gennaio 2022

Scuola Gaiofana.



Il Comune di Rimini candiderà la costruzione di una nuova palestra nella scuola primaria Gaiofana nell'ambito del PNRR e, più precisamente, nel "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole".



L'intenzione è quella di realizzare una palestra a consumo energetico quasi zero (NZEB) nell'area adiacente all'istituto scolastico, grazie alle ingenti risorse previste nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.



L'intervento si inserisce nel processo di rinnovamento delle strutture scolastiche, così come indicato anche dalle Linee Guida per l'edilizia scolastica del 2013, in cui è posto l'obiettivo di configurare la scuola come civic center che si offre alla comunità locale quale motore capace di valorizzare le istanze sociali, formative e culturali del territorio.



La proposta verrà candidata entro la fine di febbraio e, qualora ritenuta ammissibile, sarà oggetto di una progettazione definitiva ed esecutiva.



L'importo ammonta a circa 980.000 euro.