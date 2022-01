Riccione, in 7 giorni un centinaio di telefonate al numero emergenza Covid

Attualità

Riccione

| 14:16 - 20 Gennaio 2022

Foto di repertorio.



In poco più di una settimana, sono state 100 le telefonate arrivate al numero per le emergenze Covid attivato dal comune di Riccione, lo 0541 608310, raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con un operatore dedicato.



Dal comune di Riccione evidenziano che le richieste sono di vario tipo e arrivano anche da cittadini residenti fuori comune, in primis informazioni sulla durata della quarantena e sul green pass. Ci sono anche segnalazioni sulla mancata assistenza telefonica da parte dei medici di base. "In molti mi chiedono come devono fare e a chi rivolgersi se il medico di base non riesce a rispondere, vista la mole di telefonate che riceve ogni giorno A quel punto l'unico consiglio che si può dare è mandare un parente o un amico direttamente dal professionista", spiega Maria Bonelli, operatrice incaricata del comune. Un altro problema evidenziato è quello del caro bollette e della richiesta di aiuto per la Tari e l'affitto di casa: "In questi casi fornisco ai cittadini i numeri degli sportelli dei Servizi alla Persona dedicati".



Il numero 0541 608310 si aggiunge infatti a quelli già esistenti e tradizionali del settore Servizi alla Persona a cui i cittadini potranno continuare a fare riferimento. Inoltre il settore Servizi alla Persona ha attivato un servizio di chiamata alle persone in quarantena mettendo a disposizione un agente della polizia locale di Riccione.