Green Pass: sanzionato quasi l'8% dei controllati dalla polizia locale di Rimini

| 14:09 - 20 Gennaio 2022



Anche nel 2021 l'attività della Polizia Locale di Rimini è stata modulata sulla base dell'andamento dell'emergenza sanitaria e sull'evoluzione del quadro normativo. Nella prima fase dell'anno, quando ancora erano in vigore coprifuoco e prescrizioni legate alla suddivisione a colori delle regioni, i controlli erano più orientati al rispetto delle regole in materia di spostamenti delle persone e delle normative necessarie per la riapertura degli esercizi e delle attività commerciali. Nella seconda parte dell'anno l'attività invece si è concentrata in particolare sul controllo delle disposizioni legate all'introduzione del green pass.



Complessivamente, nel 2021 sono state circa 972 le pattuglie impegnate nei controlli per il rispetto delle disposizioni anti-Covid. Nel corso dell'anno sono state controllate 20.548 persone e 6.533 attività commerciali. I controlli relativi al possesso del green pass sono stati 709, con 56 persone sanzionate.