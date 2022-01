Rimini, calano sanzioni da autovelox ma aumentano per passaggio a semaforo rosso

Cronaca

14:05 - 20 Gennaio 2022

Foto di repertorio.



Sul fronte dei controlli stradali, nel 2021 sono stati 113.204 i veicoli sottoposti ad accertamenti dalla Polizia locale nel comune di Rimini, dato in linea con quello dello scorso anno. Tra i diversi servizi effettuati anche quelli di viabilità (14.700), presidio delle scuole (2.248), soccorso a utenti in difficoltà (4602), controllo veicoli abbandonati (279).



I controlli alcoolimetrici effettuati sono stati 2.216, con 97 sanzioni penali per l'art. 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0.8 g/l), contro le 107 del 2019. Sono state invece 144 le patenti ritirate.



Sono stati invece 1.174 gli incidenti stradali che hanno richiesto l'intervento della polizia locale, in calo rispetto al 2019 - anno pre-Covid - quando furono 1.425, così come sono calati gli incidenti mortali (5, nel 2019 furono 8).



Nel 2021 sono state 107.750 le violazioni al codice della strada, in calo rispetto al 2019, quando furono 114.049.



La maggioranza delle rilevazioni (65.732) è stata accertata grazie all'ausilio della strumentazione elettronica come autovelox, vista red semaforici, speed scout.



Le violazioni rilevate dagli autovelox operanti in sede fissa sono state 24.313, in calo rispetto al 2019 (-5.187). Il maggior numero di infrazioni è stato registrato dall'impianto di via Euterpe (15.422, +69 rispetto al 2019), mentre calano le violazioni su via Settembrini di fronte all'Ospedale (8.167, -5.706 rispetto al 2019). A questi si aggiunge l'impianto su via Tolemaide, ripristinato a marzo 2020 (724 sanzioni).



Crescono, anche per l'entrata in servizio nel 2019 di due nuove installazioni in via Regina Margherita e via Chiabrera, le sanzioni rilevate agli incroci semaforici dalle telecamere (16.344 contro le 9.517 del 2020 e le 8.639 del 2019). L'incrocio più violato resta quello in funzione tra via Regina Margherita e via Catania, con 5.241 violazioni, seguito da quello tra viale Principe Amedeo e via Perseo (4.886).



Tra gli accertamenti effettuati su strada dalle pattuglie, si segnalano le 257 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza, le 332 sanzioni per uso del telefonino alla guida e le 233 sanzioni per veicoli senza assicurazione.