Calcio D, i prezzi dei biglietti per Lentigione-Rimini. Diretta Tv su Sportitalia

Rimini

| 14:03 - 20 Gennaio 2022

La partita Lentigione - Rimini, in programma domenica 23 gennaio alle ore 14:30, verrà trasmessa in “esclusiva” su Sportitalia ( canale 60 del digitale terrestre ).

BIGLIETTI

Il Rimini FC comunica che la prevendita dei tagliandi per la gara Lentigione vs Rimini, in programma domenica 23/01 alle ore 14:30, sarà effettuata presso la biglietteria dello stadio “Romeo Neri” con le seguenti modalità:

venerdì ore 17:00 – 19:00

sabato ore 10:00 – 12:00 e 17:00 – 19:00

Prezzo dei tagliandi:

Intero € 12,00 ( over 18 )

Ridotto € 8,00 ( anni 13 – 18 )

Si ricorda che l’accesso allo stadio è consentito solo ai possessori del Green Pass ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2.