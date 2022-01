Volley, nuovo stop per i campionati di serie B maschile e D femminile

Sport

| 13:59 - 20 Gennaio 2022

Nuovo stop ai campionati di pallavolo della Federazione italiana, sia maschili che femminili, ad eccezione dei due massimi tornei di serie A. E’ il succo di un comunicato inviato nella serata di stasera dall’ufficio stampa federale.

“La Federazione Italiana Pallavolo – si legge nella nota stampa - dopo un’approfondita analisi dell’attività sportiva, messa in grande difficoltà dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha ritenuto opportuno sospendere ogni attività federale, ad eccezione dei Campionati di Serie A Maschile e Femminile, fino al prossimo 6 febbraio. Questa sofferta, ma ponderata, scelta è maturata dopo essersi resi conto che al momento non sussistono le condizioni necessarie per far ripartire il 24 gennaio in sicurezza i campionati nazionali di Serie B e C, i campionati regionali di serie D e Divisione e tutti i Campionati Nazionali di categoria. Da oggi fino al 6 febbraio saranno sospese le amichevoli, l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti”.

Pertanto, la Titan Services San Marino (serie B maschile), salterà gli incontri con Volley Potentino Macerata (29 gennaio) e con San Giovanni in Marignano (5 febbraio) rinviati a data da destinarsi. Andrea Lazzarini e compagni dovranno anche recuperare le altre partite rimaste in sospeso. Quelle con la Montesi Pesaro del 18 dicembre; con la Novavolley Loreto del 9 gennaio; con la Nef Osimo del 15 gennaio e con la Romagna Banca del 22 gennaio. Il prossimo impegno in calendario dovrebbe essere per il 12 febbraio ad Alba Adriatica.

Stessa sorte per la Beach & Park San Marino (serie D femminile) che vedrà rinviati i match con Portuali Ravenna (29 gennaio) e Junior Coriano (5 febbraio). Alla compagine di coach Wilson Renzi restano da recuperare anche le partite contro Riccione (8 gennaio); Volley Team Rimini (15 gennaio) e Libertas Forlì (19 gennaio). Il prossimo incontro in programma è con l’Athena Rimini il 12 febbraio.