San Giovanni, comune aumenta investimenti per lo sportello di ascolto psicologico

San Giovanni in Marignano

| 13:46 - 20 Gennaio 2022

Il vicesindaco Michela Bertuccioli e Maura Gaudenzi, la psicoterapeuta del servizio.



Anche l'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano si inserisce nel dibattito sorto a seguito del mancato riconoscimento del bonus psicologo, evidenziando, in una nota, che "a tutti gli effetti ancora non vi è stata un'adeguata risposta nel riconoscere al benessere mentale la stretta relazione ed il ruolo complementare che riveste insieme alla salute fisica dell’individuo" . A San Giovanni però si è deciso di investire su un servizio specifico: da diversi anni “Il filo di Arianna”, uno sportello di ascolto, consulenza e orientamento psicologico completamente gratuito, sostenuto dal comune nell’ottica della promozione e della tutela del benessere del cittadino.



Lo sportello è gestito da gennaio 2017 dalla Cooperativa Sociale Labirinto in uno spazio riservato, presso i locali comunali della Biblioteca comunale, in Via Roma n. 59, primo piano, nel rispetto della riservatezza e della privacy. Ogni mercoledì pomeriggio, Maura Gaudenzi, professionista psicoterapeuta, riceve gli utenti che ne fanno richiesta tramite apposito appuntamento telefonico al 334.7052222, fino ad un massimo di 4 incontri a persona. Nel corso dell’emergenza Covid si è riscontrata l’importanza e la necessità di tale servizio, tanto che la giunta comunale ha stabilito dal 2020 di aumentare la copertura economica per promuovere una maggiore fruizione per i cittadini in questo momento di particolare bisogno: "Abbiamo aumentato l'investimento a partire dall'inizio del 2020, ad inizio dell'emergenza sanitaria, cogliendo immediatamente la portata dei risvolti psicologici che la pandemia comportava ed avrebbe comportato. In questo modo abbiamo potuto offrire sostegno e risposte a famiglie, giovani, anziani, ma anche appoggio agli operatori della RSA (Casa Residenza Anziani), visti i ritmi e la situazione emotiva alla quale sono da tempo sottoposti", sottolinea l'amministrazione comunale.